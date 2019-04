Hortolândia realiza Conferência Municipal de Saúde

A Prefeitura de Hortolândia realiza nesta sexta-feira (5) e sábado (6) a IX Conferência Municipal de Saúde. O evento, aberto à comunidade, será realizado na Fach (Faculdade de Hortolândia), localizada na Avenida Santana, 1070, no Jardim Amanda.

A ação é uma etapa municipal das conferências Estadual e Nacional, cujo tema é “Saúde e Democracia: avançar no direito à Saúde”. Na Conferência Municipal, serão eleitos os representantes de Hortolândia nas próximas etapas, pessoas que terão a atribuição de discutir e definir diretrizes para melhorar o acesso à saúde pública na cidade. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Hortolândia terá 64 delegados eleitos, sendo 32 usuários, 16 trabalhadores da Saúde e 16 gestores da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a secretária Odete Carmem Gialdi, o relatório final da Conferência Municipal será um importante instrumento para o planejamento e o desenvolvimento dos serviços de saúde no município para os próximos dois anos. “Temas como ampliação das ofertas assistenciais e do financiamento da saúde estarão presentes nos debates”, enfatizou.

Na sexta-feira, a programação será das 8h às 17h, com participação do palestrante convidado, Arthur Chioro, médico, ex-ministro da Saúde e professor da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). A atividade do dia inclui ainda um debate das propostas que serão consideradas no relatório final. No sábado, a programação será das 8h às 13h, com realização de plenária final.

“O tema da Conferência Nacional é extremamente relevante pelo entendimento de saúde como um direito das pessoas. Direitos só podem ser conquistados em um ambiente social democrático e de desenvolvimento econômico e social”, completou a secretária de Saúde.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.