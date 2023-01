Hortolândia promove força tarefa para atender famílias afetadas por incêndio

Chamas afetaram oito barracos em uma área de ocupação no bairro Recanto do Sol, no último domingo

A Prefeitura de Hortolândia está realizando uma força tarefa para atender oito famílias afetadas por um incêndio que atingiu uma área de ocupação no bairro Recanto do Sol, no último domingo (22). As chamas se instalaram em um espaço de 200 metros quadrados, após uma mulher atear fogo no próprio barraco. Ao todo, oito deles foram afetados.

Incêndio atingiu oito barracos no fim de semana – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Na ocasião, o local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio de equipes da Defesa Civil, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além das secretarias de Habitação, Serviços Urbanos e Assistência Social. Das famílias afetadas, sete estão abrigadas em casa de parentes e uma foi encaminhada para um local de acolhimento institucional.

Todas as famílias foram cadastradas para o recebimento de auxílio-aluguel, uma vez que não poderão voltar ao local, que se trata de uma área irregular. Elas também serão acompanhadas por meio dos Cras (Centros de Referência em Assistência Social).

Uma das ações desenvolvidas pelo município para ajudar as famílias é a campanha SOS Incêndio, lançada pelo Fundo Social de Solidariedade e que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, água, roupas, produtos de higiene pessoal, roupas de cama, móveis e eletrodomésticos. O que for arrecadado pela campanha será doado às pessoas que foram atingidas pelo fogo e perderam seus pertences.

A expectativa da prefeitura é iniciar a entrega das doações na próxima segunda-feira (30). Para participar, é preciso encaminhar as doações para a sede do Fundo Social de Solidariedade, na rua Benedito Francisco de Farias, 467, no Remanso Campineiro. Também é possível ligar para o fundo através do número (19) 3819-1005 e solicitar que uma equipe faça a retirada das doações.