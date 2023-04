Hortolândia promove cursos para mulheres vítimas de violência

Formação de produtos de confeitaria será na Cozinha Escola Comunitária, no Jardim Novo Ângulo, e terá 48 horas-aula - Foto: Prefeitura de Hortolândia

Hortolândia irá promover dois cursos voltados para as mulheres do município que estão em situação de violência e vulnerabilidade social. Serão disponibilizadas 56 vagas para as formações em gestão descomplique e fabricação de produtos de confeitaria, que terão início em maio. As inscrições abrem no dia 17 deste mês.

A ação, que envolve as secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, terá formadores do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

O curso de gestão descomplique aborda planejamento, marketing, finanças e formalização do negócio visando o empreendimento, com 20 horas-aula. Ele será ministrado no Centro de Formação Paulo Freire, no Remanso Campineiro. Já a formação de produtos de confeitaria será na Cozinha Escola Comunitária, no Jardim Novo Ângulo, e terá 48 horas-aula.

Podem se inscrever mulheres de 18 anos ou mais e que sejam alfabetizadas. As formações fazem parte da programação de aniversário de 32 anos da emancipação da cidade, que é celebrada no dia 19 de maio. As inscrições poderão ser feitas via internet, em link que será disponibilizado em breve no site da prefeitura.