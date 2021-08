Hortolândia prevê volta presencial das aulas em 15 de setembro

Com o retorno, prefeito afirma que o foco estará no emocional e acolhimentos dos alunos e profissionais.

Anúncio foi feito pelo prefeito em reunião com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia - Foto: Divulgação - Prefeitura de Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia planeja o retorno presencial das aulas para o dia 15 de setembro em todas as 59 escolas da rede municipal. O anúncio foi feito na sexta-feira (13), pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes, o Zezé (PL), em reunião com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Com o retorno, o prefeito afirma que o foco estará no emocional e acolhimentos dos alunos e profissionais. Além disso, Zezé anunciou que está em processo, já em fase final, para contratação de uma empresa que realizará manutenção das escolas e outra para fazer a roçagem.

O secretário de educação Fernando Moraes explicou que a prefeitura municipal estipulou um protocolo oficial de volta às aulas com todas as medidas de segurança que devem ser seguidas, mas que cada escola elaborou, baseada nas especificidades, os próprios protocolos.

“Temos escolas com 300 alunos e escolas com mil alunos, então sabemos da importância do olhar dos gestores e profissionais para a sua realidade, sua comunidade. Vi muitos com protocolos afetivos, pensando nessa volta dos alunos, na parte emocional”, ressaltou ele.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco