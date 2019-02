Hortolândia participa de ação regional contra dengue

Neste sábado (16), a população dos bairros Jardim Nossa Senhora de Fátima, Chácara do Coelho e Jardim São Benedito, na região do Jardim Rosolen, recebe visitas de agentes comunitários da Prefeitura de Hortolândia, que se mobilizam para a realização de uma ação regional de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com o diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Antônio Roberto Stivalli, a ação contará com orientações casa a casa sobre as formas de eliminar o Aedes, além de Operação Cata Bagulho para remoção de objetos inservíveis que possam acumular água e servir de criadouro.

“Vamos visitar os imóveis desta região e levar informações aos moradores sobre como se proteger da Dengue e de outras doenças”, destaca.

Entre as orientações da prefeitura para evitar a proliferação do Aedes aegypti está a eliminação de criadouros como vasos, vasilhas, garrafas, pneus velhos e utensílios, que devem ficar livres de água parada, calhas, que devem ser limpas periodicamente, casas e quintais que precisam ser vistoriados em busca de qualquer objeto que possa acumular água.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.