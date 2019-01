Hortolândia oferece oficina ‘Turbine sua Empresa’

Estão abertas as inscrições para a oficina “Turbine sua Empresa” com o programa ALI (Agentes Locais de Inovação). A atividade é oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Hortolândia em parceria com o Sebrae Aqui (Sistema Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas) para empreendedores que possuem CNPJ.

As inscrições podem ser feitas pelo link goo.gl/forms/japHKrM1JAGJI8V33, ou pessoalmente no Sebrae Aqui, que fica na sala três do Hortofácil, na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco. A oficina será no dia 22 de fevereiro, das 9h às 13h. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com o Sebrae Aqui, o programa ALI visa transformar os pequenos negócios por meio da inovação. É um programa com dois ciclos, tendo cada um nove meses de duração.

Ele conta com ferramentas de inovação e a visita, dentro da empresa, de um agente facilitador, habilitado pelo Sebrae para atuar dentro das empresas, em atividade oferecida sem nenhum custo ao empreendedor. ]

O objetivo é revolucionar o negócio, usufruindo de ferramentas aplicadas por grandes empresas para proporcionar inovações bem-sucedidas.

A oficina, aborda assuntos sobre metodologia e aplicação de duas ferramentas: o Diagnóstico de Inovação e a Priorização de Problemas. Ao final da atividade, o participante recebe devolutivas sobre os diagnósticos.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.