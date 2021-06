Hortolândia oferece cursos online e gratuitos de qualificação profissional

Serão oferecidos quatro cursos em parceria com o Sebrae, Senac e Sanei; inscrições seguem até o dia 23 de junho

A Prefeitura de Hortolândia oferece quatro cursos online gratuitos de qualificação profissional para a população. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 23 de junho.

A ação é em parceria com o o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Entre os cursos, estão disponíveis: “Seja um Visagista Profissional”, “Produza e Venda Alimentos sem Desperdício”, “Aprenda a Desenvolver Projetos Elétricos” e “Fabrique e Venda Cosméticos”.

Para se inscrever, basta ser maior de 18 anos e preenncher o formulário com os dados pessoais pelo link https://forms.gle/6HHdoQqhRuYsEkwm7.

Os selecionados para participar serão avisados através de contato telefônico ou via e-mail. Todos os Cursos serão gratificados com certificados após a Conclusão.

Confira detalhes dos cursos:

Seja um Visagista Profissional

Vagas Senac: 30

Data: 05 a 12 de Julho

Horário: 18h às 22h

Carga Horária: 16 horas

Objetivo: Auxiliar o aluno a entender o conceito de visagismo e posteriormente explorar a estrutura anatômica básica do rosto e suas proporções, linhas e formas. Compreender a importância do visagismo e seus efeitos para disfarçar ou realçar as características de diferentes formatos de rosto.

Produza e Venda Alimentos sem Desperdício

Vagas Senac: 30

Data: 05 a 12 de Julho

Horário: 18h às 22h

Carga Horária: 16 horas

Objetivo: Capacitar e sensibilizar o aluno para evitar o desperdício de alimentos nos estabelecimentos do comércio varejista e serviços de alimentos, desde o recebimento até a distribuição do produto final.

Aprenda a Desenvolver Projetos Elétricos

Vagas Senai: 16

Data: 12 a 19 de Julho

Horário: 18h às 22h

Carga Horária: 20 Horas

Objetivo: Desenvolver competências para avaliar, dimensionar e projetar padrão de entrada de baixa tensão de acordo com as exigências da concessionária, levantando adequadamente as cargas da unidade consumidora, aplicando os fatores de demanda para especificação de todos os componentes, seguindo regulamentos, normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente.

Fabrique e Venda Cosméticos

Vagas Senai: 16

Data: 12 a 19 de Julho

Horário: 18h às 22h

Carga Horária: 20 Horas

Objetivo: O curso de boas práticas de fabricação de cosméticos tem como objetivo o desenvolvimento de competências relativas as boas práticas de fabricação conforme orientações da RDC n° 48/2013 do Ministério da Saúde.