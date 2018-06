Hortolândia oferece curso gratuito de Assistente de Logística

A Prefeitura de Hortolândia está com inscrições abertas para o curso gratuito de Assistente de Logística. São 30 vagas disponíveis e os interessados devem se inscrever no site www.viarapida.sp.gov.br.

De acordo com o Via Rápida Emprego, para participar da capacitação é necessário que o interessado tenha concluído o Ensino Fundamental e ter a partir de 16 anos de idade. O curso acontecerá do dia 18 de junho a 20 de julho, das 8h às 13h, na sala de informática do HORTOFÁCIL, localizado na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco.

O curso é uma parceria da Administração com o governo do Estado por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), programa Via Rápida Emprego, Instituto Paula Souza e com a Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara de Vereadores de Hortolândia.

As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.