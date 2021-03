Hortolândia oferece aulas remotas de boxe para idosos

A Prefeitura de Hortolândia promove aulas remotas de boxe para os idosos cadastrados no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Remanso Campineiro, órgão da Secretaria de Governo vinculado ao Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres.

As aulas são previamente gravadas e lançadas semanalmente nas sextas-feiras, através do WhatsApp, e podem ser feitas em casa, no dia e na hora disponíveis.

Atualmente, o CCMI Remanso Campineiro conta com cerca de 1100 idosos cadastrados. As atividades são oferecidas no CCMI do Jardim Amanda também, que conta com aproximadamente 500 idosos inscritos.

Segundo o professor de Boxe e Muay Thai e responsável pelos treinos, Alexandre Rodnei Amaro, as tradicionais luvas da modalidade, os acessórios de ginástica e a roupa de treino leve são substituídas, nas aulas virtuais, por outros itens, em geral utensílios domésticos, para que a prática aconteça.

Não há restrições para fazer a atividade, de acordo com o professor, desde que o atleta esteja apto à prática esportiva.

“O boxe é destinado a um público muito mais amplo e pode ser praticado por pessoas de oito a 80 anos de idade. Inclusive, é um esporte que traz inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar e, ao contrário do que muitos acreditam, não incita a violência”, conta Amaro.

Entre os benefícios trazidos pelo boxe, estão o desenvolvimento da resistência respiratória e muscular, perda de peso, melhora na postura e na coordenação motora, fortalecimento corporal, desenvolvimento da autoconfiança e autoestima, além do aumento do poder de concentração.

Mais informações podem ser obtidas no CCMI Remanso Campineiro, pelo telefone (19) 3819-7966, ou no CCMI Amanda, no (19) 3887-4644.