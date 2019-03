Hortolândia oferece 35 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia está com 35 oportunidades de emprego disponíveis. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica dentro do HORTOFÁCIL, localizado na Rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As vagas são para eletricista de instalações industriais (3 vagas), vendedor interno/externo (20 vagas), supervisor de televendas (6 vagas), padeiro confeiteiro (1 vaga), corretor de seguros (1 vaga), vendedor externo (1 vaga), chapista de lanchonete (2 vagas) e assistente administrativo (1 vaga).

O candidato para a função de eletricista de instalações industriais deve ter concluído o Ensino Técnico. O salário é de R$ 1.750,00. Os contratados devem estar atualizados sobre a NR (Norma Regulamentadora) 10 e terem conhecimentos em comandos elétricos, inversores de frequência, sistema de partida, estrela triângulo e pacote Office. Os contratados serão responsáveis pela operação e manutenção em equipamentos elétricos, bloqueio e auxílio na manutenção de equipamentos mecânicos e de refrigeração, acompanhamento de empresas externas, limpeza e conservação de áreas e equipamentos, leituras e interpretação de diagramas e manuais.

Para o cargo de vendedor interno/externo, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio. Os contratados atuarão com vendas de telefonia móvel, TV por assinatura, internet e telefonia fixa. O salário é de R$ 998,00, mais variável.

Os interessados no cargo de supervisor de televendas devem ter concluído o Ensino Médio e ter experiência em gestão de pessoas. Os contratados atuarão na liderança de equipe de vendas. O salário é de R$ 1.800,00 mais variáveis.

Já para a vaga de padeiro confeiteiro, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio e experiência na área. O salário não foi informado.

Os candidatos para a função de corretor de imóveis precisam ter concluído o Ensino Médio, ter experiência na área e contar com uma boa rede de relacionamento com clientes. Dentre as habilidades exigidas estão facilidade em prospectar novos negócios e ter perfil empreendedor. O contratado atuará com venda de seguros de automóveis, residenciais, empresariais, entre outros. O salário é de R$ 1.200,00 mais comissão.

Para o cargo de vendedor externo, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio. É necessário ainda ter experiência na área. O contratado atuará com abertura de novos clientes, elaboração de propostas comerciais, fechar vendas e contratos. O salário será o valor das comissões.

Já para o cargo de chapista de lanchonete, o candidato precisa ter concluído o Ensino Fundamental e ter experiência em operar chapa do tipo chair brailer. É necessário saber dar ponto em carnes e montagem de hambúrgueres. O salário é de R$ 1.320,00.

Para a função de assistente administrativo, o contratado executará tarefas como conferência de movimentação de caixa e quitações, cadastro de clientes, recebimentos e quitações de títulos em carteira/boletos e negociação de quitação de débitos. É exigido ter concluído o Ensino Médio. O salário é de R$ 1.678,84.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.