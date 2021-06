Hortolândia iniciará neste mês obra de maior complexo viário da cidade

A Prefeitura de Hortolândia iniciará, ainda em junho, as obras de um novo conjunto viário com 5,1 km de extensão. Com o objetivo de diminuir o congestionamento da área urbana, a obra possibilitará caminhos mais curtos e trânsito mais eficiente.

Prefeitura diz que a obra possibilitará caminhos mais curtos e trânsito mais eficiente – Foto: Divulgação

O novo viário percorrerá desde a Vila Real, na região central, até a área sob a Ponte da Esperança, próximo da Avenida Panaíno, no bairro Green Park. De acordo com informações da Secretaria de Obras, será o maior conjunto viário construído na cidade.

A secretaria também informou que a obra terá prazo de execução de 12 meses. O trabalho será realizado por um consórcio de empresas, cujo contrato foi homologado na última semana. A ordem de serviço será emitida nos próximos dias.

Construção

A obra terá, em uma das extremidades, a construção de uma nova avenida como prolongamento da Rua Amélia Basso Breda, na Vila Real. Ela se estenderá até a Rua Pacaembú, no Jaridm Carmem Cristina.

Este viário terá aproximadamente 1,5 km de extensão, trecho que será dotado de iluminação em LED, pista de caminhada e ciclovia.

A partir deste ponto, uma nova rua com 370 metros será projetada e construída para ligação da nova avenida até a Rua Frederico Alves da Costa, no Jardim Nova Hortolândia. Ela terá iluminação de LED em todo trecho e pista de caminhada.

Uma via de ligação também será construída desde a Rua Frederico Alves da Costa até a Rua Amazonas, no Jardim São Jorge, com cerca de 330 metros, também com iluminação em LED em todo trecho e pista de caminhada ao longo do sistema.

No Jardim Carmem Cristina, uma ponte será construída para acesso da Rua Flamboyant (rua da Delegacia de Polícia) à nova avenida.

Haverá, ainda, a duplicação do trecho viário da Avenida Sabina Baptista de Camargo, desde a Rua Nossa Senhora do Carmo (Jardim Minda) até o cruzamento com a Avenida Carlos Roberto Prataviera.

Uma ponte será construída neste trecho, sobre o córrego que corta a via, elevando a altura da pista e evitando inundações em dias de chuva forte. Todo este trecho do sistema viário terá aproximadamente 1,4 km com iluminação em LED, pista de caminhada e ciclovia.

A obra prossegue com a canalização do córrego e a urbanização da área sob a Ponte da Esperança. A área lateral ao reservatório de contenção de enchentes que fica sob a ponte será transformada em um novo espaço de convivência para a população, com equipamentos públicos de lazer e duas travessias para pedestres sobre afluentes do Ribeirão Jacuba.

A obra contempla, ainda, a ligação do viário que será construído à Panaíno, com sobreposição da linha férrea. Nesta outra extremidade da obra, são 1,5 km de sistema viário com iluminação em LED em todo trecho, pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre, playground, espaços de convívio com lixeiras e bancos, além de estacionamento.

Na área ambiental, ainda será criado um Parque Linear na região central, margeando a Rua Luiz Camilo de Camargo.

Recurso

As intervenções serão realizadas com recursos do Banco CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), proveniente de financiamento internacional contratado pela prefeitura em 2018, para realização de diversas obras de infraestrutura e mobilidade urbana.