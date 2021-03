Hortolândia inicia vacinação de idosos entre 69 e 71 anos neste sábado

A Prefeitura de Hortolândia inicia neste sábado (27) a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para idosos entre 69 e 71 anos. A aplicação acontecerá em seis locais, das 8h às 16h, mediante agendamento.

Além do CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade), onde a campanha já tem sido realizada, haverá imunização nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Amanda II, Figueiras, Novo Ângulo e Rosolém, e na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) João Carlos do Amaral Soares.

A pessoa deve levar ao local indicado documento pessoal, cartão cidadão e comprovante de endereço. A prefeitura permite apenas um acompanhante por idoso. O Executivo apontou que, neste sábado, não haverá o esquema de drive-thru no CCMI.

Os idosos precisam fazer um pré-cadastro no portal da prefeitura. A Secretaria de Saúde recomenda que, depois, eles confirmem as informações do agendamento no próprio site.

Ainda de acordo com a Pasta, a imunização de profissionais da rede particular que estão na linha de frente da assistência humana também continua, por meio de agendamento.

No caso da profissional que esteja gestante, ela só poderá se vacinar após avaliação obstétrica e prescrição médica. Pacientes oncológicos e transplantados também receberão a vacina somente com prescrição médica.

No momento da aplicação, o profissional deve apresentar algum documento que comprove sua atuação na área de assistência à saúde, além de carteira de conselho de classe, contrato de trabalho ou carteira de trabalho, e documento com foto.

Não devem ser vacinados pacientes que apresentem quadro agudo e febril e sintomas respiratórios, que tenha tido Covid-19 há menos de 28 dias e menores de 18 anos.