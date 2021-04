Hortolândia inicia vacinação de idosos com 63 anos neste sábado

Idosos devem obrigatoriamente fazer um pré-cadastro no site da prefeitura para poderem se vacinar

A Prefeitura de Hortolândia informou nesta sexta-feira (16) que dará início à imunização de idosos com mais de 63 anos neste sábado (17). A vacinação, que ocorrerá em cinco locais diferentes (veja abaixo), será das 8h às 16h e irá atender apenas aqueles que fizeram cadastro prévio no site da prefeitura.

Os idosos devem levar ao local de vacinação documento pessoal, cartão cidadão e comprovante de endereço, caso contrário não será vacinado. É permitido um acompanhante por idoso.

Em nota, a Secretaria de Saúde reforça a orientação para que os idosos que ainda não fizeram o pré-cadastro para que o façam no site da Prefeitura. Segundo o órgão, a ação visa melhor organizar a vacinação e, com isso, evitar aglomeração, conforme os protocolos sanitários para evitar a disseminação do coronavírus.

Confira abaixo os endereços dos locais da vacinação:

CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade): rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro

UBS Amanda II: avenida Brasil, 800, Jardim Amanda II

UBS Novo Ângulo: rua Edézio Vieira de Moras, 146, Jardim Novo Ângulo

UBS Rosolém: rua Osmar Antonio Meira, 300, Jardim Rosolém

Emeief “João Carlos do Amaral Soares”: rua José Martim dos Anjos, 55 Jardim Nova Hortolândia

*O drive-trhu do CCMI não estará funcionando neste sábado.