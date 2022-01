Hortolândia inicia vacinação de crianças nesta quarta e abre ‘xepa’

A Prefeitura de Hortolândia inicia nesta quarta-feira (19), na UBS (Unidade Básica de Saúde) Dom Bruno Gamberini, a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades ou deficiência.

A imunização será por livre demanda, das 8h às 15h30, com distribuição de senhas. No entanto, a administração municipal também abriu a chamada “xepa”, ou seja, uma lista de espera para o caso de haver sobra de vacina.

Para entrar na lista, é necessário que o responsável envie uma mensagem via WhatsApp para o número (19) 99920-3204, com o nome do responsável e os seguintes dados da criança: nome, CPF, data de nascimento e idade.

Em caso de sobra, a Secretaria de Saúde entrará em contato, e as pessoas chamadas terão o prazo de meia hora para levar a criança à unidade de saúde.

Em cada dia, a vacinação vai acontecer num local diferente. Na quinta, haverá aplicação de doses somente na UBS Parque do Horto. Na sexta, o atendimento ocorre na UBS Campos Verdes. Essas unidades vão vacinar exclusivamente crianças, que deverão estar acompanhadas do responsável.

A prefeitura exige apresentação de CPF e laudo que comprove a comorbidade ou a deficiência da criança, com o número do CRM (Conselho Regional de Medicina) do médico que a atende.

Região

Em Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, a vacinação dessa faixa etária começou nesta terça. Jhonatan, de 5 anos, foi a primeira criança imunizada em Nova Odessa. A avó, Mercedes Vicente, não conseguiu segurar as lágrimas. “Ele é asmático, usa bombinha, e precisava tomar a vacina”, disse.