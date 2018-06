Hortolândia inicia implantação de novo parque

A implantação de mais um Parque Socioambiental em Hortolândia está em andamento. Equipes da Prefeitura iniciaram, nesta semana, a revitalização da área verde localizada atrás do condomínio residencial Green Park e do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), no Jardim do Bosque. O local será a “porta” de entrada do novo espaço de integração e diversão ao ar livre da cidade.

Na última quinta-feira (7), a prefeitura começou o trabalho de aterramento e limpeza da área. O serviço mobilizou caminhões para o transporte da terra, além de equipes de limpeza e maquinário necessários. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o novo parque socioambiental terá aproximadamente 700 metros de extensão. O projeto prevê a implantação de pista de caminhada, estacionamento para 40 veículos, área para a montagem de estandes móveis comerciais, bancos de descanso para os frequentadores, lixeiras que contribuirão com a limpeza do local, além de um espaço de convivência e interação entre donos de animais de estimação e seus pets.

“O aterramento e a limpeza da área é o começo desta grande obra de recuperação e revitalização da área. Além de ser importante na questão ambiental, esta ação vai oferecer mais um espaço de convívio e entretenimento para a população”, observa o diretor do Departamento de Serviços Urbanos, Renato Sarto.

A obra faz parte do corredor ecológico que vai unir parques socioambientais em uma faixa verde que cortará Hortolândia, desde a região central, passando pela Ponte Estaiada.

CIDADE VERDE

O projeto do Corredor Ecológico teve início nas administrações anteriores do prefeito Angelo Perugini (2005 a 2012), com a implantação de quatro parques socioambientais: Chico Mendes e Renato Dobelin, na região central, Remanso das Águas, no Jardim Carmen Cristina e Irmã Dorothy Stang, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. A Administração também realiza obras de implantação do Parque Socioambiental localizado na região do Jardim Santa Fé, às margens do córrego Santa Clara.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.