Hortolândia inaugura projeto Leiturinhas no Hospital no HM

O Hospital Municipal Mário Covas, em Hortolândia, recebeu nesta quinta-feira (14) o projeto Leiturinhas no Hospital. A ação consiste em um espaço de leitura voltado para os pacientes da unidade, com 850 livros e 60 jogos e brinquedos educativos. O projeto foi viabilizado pela CEC Brasil em parceira com o Instituto CPFL.

Entre as categorias dos livros, estão romance, quadrinhos e contos, assim como demais títulos infantojuvenis. A enfermeira e diretora da Atenção Especializada do Hospital Mário Covas, Fátima Gomes, afirma que a intenção é fazer com que o local seja mais receptivo para o público infantil.

“O projeto vai cuidar da humanização no espaço, que para nós é muito importante, porque é onde acontece as escutas especializadas e o nosso atendimento especial a vítimas de violência sexual e violências cometidas contra crianças e adolescentes. A gente espera poder transformar aquele espaço, que tem cara de hospital, em um lugar onde a criança se sinta acolhida, protegida e possa ressignificar as suas dores e os seus traumas”

Além da doação de livros e ambientação de espaço, o projeto Leiturinhas no Hospital conta com capacitações em formato online para funcionários do hospital e voluntários. As orientações são para mediação de leituras em hospitais e utilização do espaço (3 horas), contar de histórias e alfabetização (30 horas).