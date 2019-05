Hortolândia inaugura posto de emissão de RG

A partir desta quinta-feira (2), quem mora em Hortolândia poderá tirar a carteira de identidade, o RG, na própria cidade. Antes, o cidadão precisava se deslocar até outras cidades da região, como Campinas, para solicitar a emissão do documento.

A cerimônia de inauguração do Posto de Emissão de Carteira de Identidade, vinculado ao IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), localizado no Open Shopping, será às 14 horas. O centro de compras está localizado na Rua Luiz Camilo de Camargo, 581, na região central. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A iniciativa da Secretaria de Governo representa mais conforto e praticidade ao munícipe e é uma ação do PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento), fazendo parte da programação do aniversário de 28 anos do município.

“Há dois anos, estávamos em tratativas com o Governo do Estado para trazer a emissão do RG para a cidade de Hortolândia, para que a pessoa não precise se locomover até Campinas. Neste ano, tivermos a formalização do convênio, o que irá possibilitar que munícipes tirem o RG na própria cidade. É mais facilidade para as pessoas. Próximo ao posto tem também o serviço do Registro Notarial de Hortolândia e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito)”, afirma a secretária-adjunta de Governo, Silvania Anizio da Silva.

Segundo a Secretaria de Governo, na parceria, a prefeitura ficou responsável por alugar o espaço, ceder dois servidores e disponibilizar a infraestrutura (computadores, mesas, cadeiras, aparelho de ar condicionado, etc). O estado, por sua vez, disponibilizou o software para a emissão do documento.

No posto, será possível solicitar tanto a 1ª quanto a 2ª via da identidade. No primeiro caso, o RG ficará pronto em cerca de uma semana e, no segundo, em aproximadamente 30 dias. Em caso de dúvida, é possível ligar para 3897-1296.

Confira abaixo os documentos necessários para a emissão do RG:

1a. via:

Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

RG Escolar (RA) ou Declaração Escolar e cópia;

Comprovante de endereço em nome do requerente (em caso de menor de idade, no nome dos pais;

menor de 16 anos deve estar acompanhado de pai ou mãe, munido(a) de carteira de identidade)

2a. Via:

Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

Em caso de roubo, furto, perda ou extravio do RG, apresentar BO (Boletim de Ocorrência);

Xerox do RG ou outro comprovante oficial do número do RG;

Comprovante de endereço em nome do requerente;

Recolher taxa para expedição de 2a. Via do RG (pode ser emitida no site www.fazenda.sp.gov.br/pagamentos).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.