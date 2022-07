Hortolândia implanta telemedicina na saúde municipal

Prefeito aprovou início de serviço - Foto: Prefeitura de Hortolândia - Divulgação

A rede municipal de saúde de Hortolândia deu início, na última sexta-feira, à implantação da telemedicina em caráter experimental. O objetivo é agilizar os atendimentos, evitar custos de deslocamento e a desafogar o atendimento presencial.

A telemedicina é um serviço on-line de atendimento e realização de consultas para pacientes. Para isso, o paciente precisa ter acesso a um celular ou computador, com sistema de câmeras e áudio. Por meio de um link oferecido pela unidade de saúde, o paciente será atendido por um profissional para avaliar resultados de exames ou dar orientações em saúde.

Nessa fase de implantação, que deve durar entre dois a quatro meses, o serviço funciona em caráter experimental. Por enquanto, o serviço é oferecido uma vez por semana, às sextas-feiras, das 8h às 12h, para pacientes da UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara, que é a unidade que registra maior demanda de atendimentos da rede municipal de saúde.

Nesse período de implantação, o serviço atenderá pacientes que já passaram por uma primeira consulta presencial na unidade. As consultas remotas serão, portanto, as de retorno.

No primeiro dia iniciativa, cinco pacientes foram atendidos. A primeira foi a cozinheira Sabrina Rodrigues de Barros, de 37 anos, de acordo com a prefeitura. A paciente elogiou a possibilidade.

“A consulta foi tranquila e rápida. No começo, a gente fica meio perdida. Fui bem atendida e orientada pela médica. Marquei os exames que tenho que fazer”, comentou. O prefeito Zezé Gomes destacou, em nota, que o novo serviço é uma importante conquista tecnológica que beneficia a população do município.

“A telemedicina é um sonho de todas as pessoas da cidade que se torna realidade. Por meio desse novo serviço, as pessoas vão poder fazer consultas com maior rapidez e fluidez. O serviço também oferece maior precisão no atendimento, pois os pacientes poderão levar e apresentar os exames na hora e de forma digital para o médico”, afirmou.

De acordo com a Secretaria de Saúde, após a fase de testes, a previsão é que o novo sistema seja disponibilizado gradativamente para todos os pacientes atendidos pela rede municipal de saúde.