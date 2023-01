Hortolândia envia cartas para famílias com CadÚnico desatualizado

A Prefeitura de Hortolândia iniciou, neste mês, o envio de cartas para 3,1 mil famílias que estão com cadastro desatualizado no CadÚnico. Os dados estarem em dia é necessário para a participação em programas sociais como o Bolsa Família, por exemplo.

De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, existem atualmente 31,7 mil famílias cadastradas no CadÚnico – Bolsa Família. As pessoas que receberem cartas da prefeitura acerca da necessidade da atualização de alguns dados devem ir até a Central do Cadastro Único, Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou CSS (Centro de Convivência Social) para regularizar a situação.

Quando uma família se inscreve no Cadastro Único, ela se compromete a atualizar os dados sempre que há uma mudança nas características da família, como morte de alguém, nascimento, separação ou casamento, além de mudança de domicílio. Caso não exista nenhuma dessas situações, o cadastro deve ser atualizado a cada dois anos.

Nesse caso, o próprio morador deve buscar a atualização. No entanto, o poder público também pode convocar as famílias para realizar a atualização, seja por meio de cartas, extratos ou telefonemas.

Caso não seja feita a atualização, a família pode ter o CadÚnico bloqueado ou até mesmo cancelado. Os documentos necessários para o cadastro são comprovante de endereço atual que esteja em nome de um dos moradores, RG, certidão de nascimento ou casamento, carteira profissional, CPF e título de eleitor. Caso o interessado seja empregado registrado, é preciso levar holerite. Para pessoas de até 17 anos, basta a certidão de nascimento, RG e CPF, caso tenha. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco