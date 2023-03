Hortolândia entrega apartamentos populares

Após 12 anos do início das obras, a Prefeitura de Hortolândia vai entregar neste sábado (4) 100 apartamentos populares do Condomínio Residencial Esperança, no Jardim Boa Esperança. Poderão desfrutar da entrega famílias atendidas pelo Auxílio Moradia, oriundas de áreas de remoção, além das que estão em situação de vulnerabilidade social e que estejam cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação.

O empreendimento é formado por cinco blocos de cinco andares, com cada apartamento tendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Cada um dos blocos possui 20 residências, sendo uma designada a PCD (Pessoa com Deficiência). De acordo com a secretaria, as famílias selecionadas vão participar de um sorteio, que definirão o bloco e número do apartamento designado a cada uma.

Condomínio Residencial Esperança, no Jardim Boa Esperança – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A construção do residencial teve início em 2011, com recursos oriundos do governo federal. No entanto, o projeto sofreu alterações e o contrato para as obras não foi prorrogado, o que resultou na paralisação dos trabalhos em 2014. Após cinco anos de inatividade, a construção foi retomada em 2019 pelo município, que conseguiu recuperar o convênio para o término.

De acordo com a Secretaria de Habitação, o investimento para que a construção fosse concluída foi de R$ 8 milhões. Deste valor, 70% (R$ 5,6 milhões) veio de recursos federais, enquanto 30% (R$2,4 milhões) saiu da Prefeitura de Hortolândia.

“Estes apartamentos foram levantados em uma área que era totalmente degradada e as moradias literalmente transformaram toda essa região. Além disso, os apartamentos trazem mais dignidade. Os futuros moradores terão um teto e muito mais segurança. Os benefícios são inúmeros e, sem dúvida, é uma vida nova para esses moradores”, celebrou o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (PL).

A partir do dia 27 de março, será realizada a vistoria técnica nos apartamentos, que serão liberados para a mudança em seguida. A secretaria prevê que o condomínio esteja totalmente ocupado pelos moradores até o dia 15 de abril.