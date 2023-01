Hortolândia entra em estado de emergência por conta das chuvas

Defesa Civil da cidade segue monitorando a situação das chuvas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia decretou nesta sexta-feira (20), estado de emergência no munícipio em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas 72 horas. Segundo a Secretaria de Segurança da Prefeitura, responsável pela Defesa Civil Municipal, foi registrado 80 milímetros de chuva no período.

Nesta quinta-feira, conforme noticiado pelo LIBERAL, quatro árvores caíram durante as duas horas de chuva intensa na cidade. Foram duas na Avenida Brasil, no Jardim Amanda e outras duas nas ruas Flor de Lis e Sempre Viva, no Jardim São Sebastião.

“Continuaremos o monitoramento da situação das chuvas na cidade, 24 horas por dia. As equipes estão trabalhando para evitar danos maiores. Não houve registros de grandes problemas com o acúmulo de chuva nas últimas horas. Foram 14 quedas de árvores, mas não há desalojados e feridos. Também não registramos pontos de grandes alagamentos”, esclareceu a secretária-adjunta de Segurança, Adriana Carvalho.

A população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, em caso de ocorrências. Além disso, a cidade conta ainda com a atuação do Corpo de Bombeiros, que pode ser chamado pelo número 193, e a Guarda Municipal, que atende pelos números 153 ou 08000-111-580.

Confira alguns cuidados que devem ser tomados, neste período: