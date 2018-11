Hortolândia encerra inscrições de concurso na segunda

A Prefeitura de Hortolândia encerra na próxima segunda-feira (12) o prazo para as inscrições para o concurso público que visa preencher 26 vagas em sete cargos. Os interessados devem se inscrever por meio do site www.shdias.com.br. O valor das inscrições varia de R$ 50 a R$ 70.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, o concurso é para os cargos de Agente de Políticas Sociais (Educador Infantil), com 15 vagas disponíveis, das quais uma é para PCD (Pessoa Com Deficiência); Agente de Políticas Sociais (Educador Infanto-Juvenil), com cinco vagas; Engenheiro Civil, uma vaga; Procurador Judicial, com duas vagas; Médico (Psiquiatra), uma vaga; Médico (Psiquiatra Infantil), também com apenas uma vaga; e Médico (Saúde Ocupacional), com mais uma vaga. O valor dos salários varia de R$ 1.843,75 a R$ 8.646,75.

A data da aplicação da prova está prevista para o dia 9 de dezembro. O concurso consiste em uma prova escrita com 40 questões para os cargos de Agente de Políticas Sociais (Educador Infantil), Agente de Políticas Sociais (Educador Infanto-Juvenil), Engenheiro Civil, Médico (Psiquiatra), Médico (Psiquiatra Infantil) e Médico (Saúde Ocupacional), e uma prova com 40 questões e uma peça processual para o cargo de Procurador Judicial.

O edital do concurso já está disponível para ser baixado no site da Prefeitura.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.