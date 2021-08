Hortolândia antecipa encerramento da campanha de vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Hortolândia encerrou a campanha de vacinação contra gripe nesta semana, após ser informada pela Secretaria de Estado da Saúde que não deve receber mais doses. A finalização ocorreu antes do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde.

Município não vai receber mais doses e encerrou a campanha – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

“Nesta semana, a Secretaria de Saúde recebeu comunicação do Ministério da Saúde em que foi determinada que a campanha será encerrada no dia 31 deste mês. No entanto, as doses enviadas ao município já acabaram”, explicou a prefeitura.

O município imunizou 69.321 pessoas desde o início da campanha, em 12 de abril. A meta era imunizar 90% dos públicos-alvos, mas o índice foi atingido apenas pela população privada de liberdade. Todos os demais grupos não alcançaram a meta.

Os índices mais baixos entre os que têm população estimada na cidade foram entre pessoas com deficiência (1%), pessoas com comorbidades (50%) e trabalhadores da saúde (58%). Os idosos, um dos principais grupos prioritários por conta das altas taxas de complicação pelo vírus H1N1, tiveram apenas 66% de cobertura. Entre crianças, o índice ficou em 77%. Gestantes e puérperas tiveram, respectivamente, 69% e 82% de cobertura.

A campanha estava prevista para ser encerrada no dia 9 de julho deste ano. Porém, em virtude da baixa procura pelos públicos-alvos, o Ministério da Saúde determinou a disponibilidade das doses para a população em geral e prorrogação da campanha.