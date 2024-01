Hortolândia é uma das 220 cidades do País selecionadas para sediar prova do ‘Enem dos Concursos’

O CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como “Enem dos Concursos, será realizado simultaneamente em 220 cidades, entre elas Hortolândia, no dia 5 de maio. Serão oferecidas 6.640 vagas para diversos segmentos do governo federal. As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro.

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos detalhou como vai funcionar o certame em entrevista coletiva, na última quarta – Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a lista de sedes inclui municípios que nunca tiveram prova de um concurso público federal.

Hortolândia é a única cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) que receberá a prova. Porém, ainda não foi divulgado em qual prédio será realizado o concurso.

“É um processo de mudar a cara do Estado, reforçando as nossas iniciativas de democratização, de maior diversidade, de garantir um Estado que seja realmente a cara da população”, afirmou.

De acordo com o governo, o exame será dividido em dois turnos no mesmo dia, com questões objetivas e dissertativas. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho.

Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto, terá início a etapa de convocação para posse e cursos de formação.

A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para nível superior. Estão isentas pessoas que integram o Cadastro Único para programas sociais, quem cursa ou cursou faculdade pelo Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) ou pelo ProUni (Programa Universidade para Todos) e as que realizaram transplante de medula óssea.

Inscrição

Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta no site do governo federal. Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos.

O CPNU tem percentuais reservados para cotas específicas: 5% do total de vagas de cada um dos cargos para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros, além de 30% das vagas para a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) para candidatos de origem indígena.