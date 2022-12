Hortolândia é convidada a aderir ao Pacto Global da ONU

A Prefeitura de Hortolândia foi convidada, na última semana, a aderir ao Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), que estimula empresas e municípios a adotarem práticas que promovam o crescimento sustentável e a cidadania.

Ao aceitar o convite, a administração municipal assume o compromisso de apoiar e implementar os dez princípios universais nas áreas de meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção, além de desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios na sociedade.

Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos dez princípios universais. É hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que abrangem 160 países.

A adesão de Hortolândia ao Pacto Global está prevista para o dia 26 de janeiro de 2023, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. O convite possibilitará ao município acessar plataformas de aprendizado, se conectar com especialistas e com a ONU, participar de treinamentos, entre outros.

Quem integra a iniciativa também assume a responsabilidade de contribuir para o alcance dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), entre eles a erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento e energia limpa e acessível. Trata-se de um plano de ação de 2015 a 2030.