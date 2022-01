Hortolândia distribui Tamiflu para pacientes com gripe

Realizada de forma gratuita, entrega começou nesta quarta-feira e vai até 3 de janeiro, no Hospital Municipal Mário Covas

O Hospital Municipal Mário Covas, em Hortolândia, está realizando distribuição gratuita do medicamento Tamiflu para pacientes com síndrome gripal até o dia 3 de janeiro.

A medida, que começou nesta quarta-feira (29), vai acontecer durante o feriado prolongado de Ano Novo, e somente pessoas com receita médica conseguem fazer a retirada do remédio.

Medicamento deve ser retirado no Pronto-Socorro Aduto – Foto: Divulgação / Prefeitura de Hortolândia

O espaço reservado para retirar a medicação é o Pronto-Socorro Adulto da unidade, que funciona durante 24 horas. Para evitar aglomerações, a prefeitura orienta que os pacientes se desloquem até o hospital acompanhados somente em situação de extrema necessidade.

O Tamiflu é um antiviral que age para bloquear a ação dos vírus da gripe, como o Influenza, e impedir a sua multiplicação. Trata-se de uma estratégia para evitar a propagação do vírus e, consequentemente, o aumento de casos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que, apesar da distribuição do Tamiflu e de mais de 70 mil pessoas estarem imunizadas pelo município contra a Influenza, as pessoas devem continuar seguindo os protocolos sanitários para evitar a contaminação e a propagação da gripe e de outras doenças virais, como o novo coronavírus (Covid-19).

Entre as medidas previstas no protocolo estão: usar máscaras, evitar aglomerações e realizar a higienização constante das mãos e de objetos com álcool em gel.