Hortolândia define área para construção de pista de skate

A Prefeitura de Hortolândia definiu nesta segunda-feira (2) a área que abrigará a futura pista e complexo de skate (e também patins e bicicleta) de padrão internacional do município.

Trata-se de uma área com mais de 3 mil metros quadrados localizada nas dependências do Parque Socioambiental “Irmã Dorothy Stang”, na região do Rosolem.

A iniciativa para a construção da pista surgiu há duas semanas, em ideia do jogador de futebol do Palmeiras, Gustavo Scarpa, que é hortolandense e reside na região do Jardim Rosolem.

Ele procurou o prefeito José Nazareno, o Zezé Gomes (PL) e fechou parceria com o Executivo para a construção de pista de skate no município.

A Prefeitura destina a área pública para a construção da pista e o atleta fica responsável pelo projeto e pela captação de recursos junto à iniciativa privada por meio das leis de incentivos fiscais.

O projeto da pista será criado pela empresa PUG Skateparks, uma das mais renomadas do Brasil e especializada na elaboração de projetos e na construção de pistas de skate.

“Na área do Parque Irmã Dorothy localizamos esse espaço com mais de 3 mil metros quadrados e que vai se encaixar perfeitamente no projeto imaginado pelo Scarpa, que é um grande entusiasta do skate. Visitamos o local e batemos o martelo”, conta Zezé.

O prefeito falou da importância da obra para a população. ”A pista elevará a nossa cidade a um novo patamar no esporte, que nessas olimpíadas de Tóquio foi responsável pela conquista de duas medalhas de prata para o Brasil, com Kelvin Hoefler na categoria masculina e a fadinha, de apenas 13 anos, Rayssa Leal no feminino. Sem dúvida o skate tem tudo para crescer com essa visibilidade”.

Scarpa não escondeu a sua satisfação ao visitar a área e ter a confirmação de que o espaço escolhido fica no Jardim Rosolem, região onde cresceu.

“Estou muito feliz em ter a confirmação de que esse espaço será a casa do skate em Hortolândia. É um momento muito especial para mim”, explica o jogador.

A pista comportará diferentes públicos do skate, formando um parque que possam comportar vários circuitos.

Além da construção da pista, o projeto trabalhará na criação de uma área de alimentação que será destinada a economia solidária, parquinho infantil, integrada ao espaço onde já funciona uma academia ao ar livre.

“O projeto é de primeiro mundo. Hortolândia poderá no futuro poderá abrigar competições de alto nível e até ser uma cidade formadora de futuros atletas olímpicos”, finalizou o prefeito.

Nas redes sociais, Scarpa agradeceu os envolvidos no projeto e aos skatistas “que lutam para desmarginalizar o esporte”.