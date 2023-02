Hortolândia convoca profissionais da saúde para reforço contra meningite

A Prefeitura de Hortolândia convocou nesta quarta-feira (15) os profissionais de saúde que atuam no município para receberem a dose de reforço da vacina contra a meningite. Gratuito, o imunizante está disponível nas 17 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, das 8h às 15h30, de segunda a sexta-feira. A ação vai até o dia 28 deste mês.

Os profissionais que trabalham no Hospital Municipal e Maternidade Mário Covas e no Samaritano podem se vacinar na própria unidade. O Ministério da Saúde disponibilizou o imunizante para a categoria em julho de 2022, em caráter temporário, mas a procura ainda é considerada baixa. Por isso, a Secretaria de Saúde da cidade optou pela convocação da população.

Além dos profissionais de saúde, crianças com menos de um ano de idade estão inclusas na vacinação. A enfermeira Ana Paula Fernandes, coordenadora do programa de imunização de Hortolândia, explicou como está sendo feito o esquema vacinal nesses casos.

“A vacina meningocócica C (Conjugada) está implantada na rotina de vacinação para crianças menores de 1 ano com o seguinte esquema vacinal: duas doses, aos três e cinco meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias e um reforço, preferencialmente aos 12 meses”, disse.