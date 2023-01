Hortolândia convoca 80 aprovados em concurso

De acordo com a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, mais de 200 candidatos deverão ser convocados até o fim do mês

Os candidatos aprovados nos concursos públicos promovidos pela Prefeitura de Hortolândia, em julho e agosto do ano passado, continuam sendo convocados. As primeiras chamadas aconteceram no início de dezembro, em uma publicação no Diário Oficial Eletrônico da cidade. Até o momento já foram chamados 80 aprovados.

De acordo com a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, mais de 200 candidatos deverão ser convocados para cargos até o fim deste mês. O processo seletivo reuniu 35,8 mil inscritos para o preenchimento de 446 vagas, sendo 251 para cargos efetivos e 195 para temporários.

Os nomes dos candidatos aprovados estão sendo divulgados no Diário Oficial Eletrônico, que pode ser acessado no site da prefeitura. O secretário adjunto de administração e gestão de pessoal, Eduardo Dias de Vasconcelos, afirmou que a estrutura administrativa precisa acompanhar o crescimento de Hortolândia. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani