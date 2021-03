Hortolândia comunica 15 novas mortes por Covid-19 nesta quarta-feira

Entre as vítimas, estão duas pessoas com menos de 30 anos e sem comorbidades; 25 moradores aguardam por vaga em UTI

A Prefeitura de Hortolândia comunicou 15 novas mortes procavadas pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (17). Entre as vítimas, cinco não possuíam comorbidades, e duas delas tinham menos de 30 anos.

Agora, a cidade atingiu 310 óbitos pela doença. São 9.948 casos confirmados, com 24 pacientes em isolamento domiciliar. Existem 115 pessoas internadas, 71 que já testaram positivo e outras 44 aguardam resultado de exame.

Sobre as duas vítimas mais jovens, uma era uma mulher de 28 anos, que estava internada na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu em 15 de março. A outra era um homem de 29 anos, internado na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Rosolém e que faleceu em 12 de março.

O sistema de saúde de Hortolândia está “no limite”, segundo a própria prefeitura. Nesta quarta-feira, 25 moradores da cidade estão na fila por vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“Para sairmos dessa situação, precisamos que cada um faça a sua parte, respeite as medidas de prevenção, use máscara e o mais importante: evite a circulação desnecessária”, apelo a prefeitura em postagem no Facebook.

O Executivo diz que a taxa de isolamento da cidade “não atingiu os índices esperados”, com apenas 42%, e que caso a cidade não atinja 60%, a aplicação de restrições mais rígidas será “inevitável”.

“Nossa cidade precisa da compreensão e colaboração de todos os cidadãos”, ressaltou a prefeitura.

Confira o perfil dos óbitos comunicados nesta quarta-feira:

COM COMORBIDADES

mulher de 41 anos, que estava internada na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 15 de março;

mulher de 70 anos, que estava internada na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 13 de março;

homem de 61 anos, que estava internado na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 13 de março;

homem de 37 anos, que estava internado no Hospital Municipal Mário Covas e faleceu no dia 13 de março.

mulher de 56 anos, que estava internada no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu no dia 16 de março;

homem de 69 anos, que estava internado no Hospital Beneficiência Portuguesa, em Campinas, e faleceu no dia 15 de março;

mulher de 91 anos, que estava internada na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 10 de março;

homem de 68 anos, que estava internado no Hospital Municipal Mário Covas e faleceu no dia 10 de março;

mulher de 46 anos, que estava internada no Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 15 de março;

mulher de 65 anos, que estava internada na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 15 de março.

SEM COMORBIDADES

mulher de 28 anos, que estava internada na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 15 de março;

homem de 29 anos, que estava internado na UPA do Rosolém e faleceu no dia 12 de março;

homem de 37 anos, que estava internado no Hospital Municipal Mário Covas e faleceu no dia 16 de março;

mulher de 86 anos, que estava internada na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 8 de março;

homem de 47 anos, que estava internado na Unidade Respiratória de Nova Hortolândia e faleceu no dia 10 de março.

Região



As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) somam 1.441 mortes por Covid-19 até este momento. Sumaré lidera, com 417. O boletim da cidade desta quarta trouxe cinco novos óbitos de pessoas que tinham comorbidades:

mulher de 82 anos, que estava internada no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu no dia 16 de março;

homem de 56 anos, que estava internado no Hospital e Maternidade Celso Pierro e faleceu no dia 13 de março;

homem de 89 anos, que estava internado na Unimed de Sumaré e faleceu no dia 17 de março;

mulher de 58 anos, que estava internada na UPA Macarenko e faleceu no dia 17 de março;

homem de 46 anos, que estava internado na UPA Macarenko e faleceu no dia 15 de março;

Americana confirmou os óbitos de duas mulheres. Uma de 72 anos, moradora do Centro, que estava internada no HM e faleceu na terça-feira (16), e outra de 83, residente da Vila Santa Catarina, que também estava internada no HM e faleceu em 10 de março. A cidade soma 320 mortes.

Santa Bárbara d’Oeste não comunicou novos casos e segue com 306. Já Nova Odessa registrou 88 mortes até o momento.