Hortolândia começa a vacinar pessoas com 38 e 39 anos e terá ação no feriado

Interessados deverão deverão fazer cadastro no site do Governo do Estado e agendamento no site da prefeitura

A Prefeitura de Hortolândia começa a aplicar as doses contra a Covid-19 em pessoas nascidas em 1982 (com 38 e 39 anos), sem comorbidades, a partir desta quinta-feira (8) e segue com ação no feriado desta sexta-feira (9) e no sábado (10), das 8h às 15h30.

Os interessados em receber a dose do imunizante podem fazer o cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, e o agendamento no site da prefeitura, por meio deste link.

Na sexta-feira (9), a vacinação será feita no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) do Remanso Campineiro e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Amanda II e Rosolém. De acordo com a Secretaria de Saúde, a expectativa é vacinar cerca de 2.000 pessoas.

Já no sábado (10), a vacinação acontecerá no CCMI do Remanso Campineiro e na UBS Amanda II. A previsão da Secretaria de Saúde é vacinar cerca de 1.500 pessoas.

No dia da vacinação, as pessoas devem levar a impressão ou a foto da tela do agendamento, CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de endereço deste ano ou documento que comprove vínculo com o município, que pode ser Título de Eleitor, documento de veículo ou correspondência que a pessoa tenha recebido em seu nome. Caso a correspondência esteja no nome do cônjuge, é necessário levar Certidão de Casamento ou documento que comprove o estado civil da relação, Cartão Cidadão ou do SUS (Sistema Único de Saúde).

Também continuam a ser imunizadas pessoas com comorbidades ou doença crônicas acima de 18 anos. Estas pessoas devem levar comprovante da doença (laudo, relatório ou prescrição médica) em documento emitido em até um ano e que contenha o número de inscrição no CRM (Conselho Regional de Medicina) do médico que atende o paciente, e os documentos mencionados acima.

A imunização também prossegue para pessoas com deficiência, que deverão apresentar laudo que comprove a deficiência e os documentos mencionados acima.