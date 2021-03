Hortolândia começa a vacinar idosos entre 72 e 74 anos nesta sexta-feira

Imunização contra o coronavírus acontece das 8 às 16h, no Centro de Convivência da Melhor Idade, mediante agendamento

A Prefeitura de Hortolândia inicia nesta sexta-feira (18) a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) de pessoas entre 72 e 74 anos. A imunização acontece das 8 às 16 horas, no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade). Há uma estrutura de drive-thru montada para idosos com dificuldade de locomoção.

A unidade fica na Rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro. No caso do drive-thru, o acesso é pela entrada lateral, na Rua Antonio Bernardes. Antes, o idoso deve fazer um pré-cadastro no site da administração municipal e realizar o agendamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Secretaria de Saúde também mantém a vacinação de profissionais da rede particular que estão na linha de frente da assistência humana.

Caso a profissional esteja gestante, ela só poderá ser imunizada após avaliação obstétrica e prescrição médica. Pacientes oncológicos e transplantados também necessitam de prescrição médica.

A Secretaria de Saúde orienta que, no dia da vacinação, o profissional precisa apresentar algum documento que comprove sua atuação na cidade, como, por exemplo, carteira de conselho de classe, contrato de trabalho ou carteira de trabalho, além de documento com foto.

Ainda segundo a pasta, não podem ser imunizados pacientes que apresentaram sintomas nos últimos dez dias, que tenham tido Covid-19 há menos de 28 dias e menores de 18 anos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O pré-cadastro pode ser feito por profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais. A pessoa deve informar nome, bairro, telefone, data de nascimento, número do CPF e relatar se tem alguma deficiência motora que dificulte o acesso ao local da vacinação.

A Secretaria de Saúde faz a verificação dos dados e, se estiverem corretos, as informações sobre o agendamento estarão disponíveis para consulta no site da prefeitura. Para ver, basta o paciente informar o CPF e a data de nascimento.