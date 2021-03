Hortolândia começa a vacinar idosos de 68 anos na segunda

Pré-cadastro para a faixa etária deve ser aberto amanhã, no site da Prefeitura

A partir desta segunda-feira (29) a Prefeitura de Hortolândia vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 68 anos. Serão vacinados somente os idosos que fizeram o pré-cadastro, que deve ser aberto amanhã (28), no site da Prefeitura, e receberam o agendamento.

A vacinação segue sendo feita no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade), localizado na rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro. Os idosos a serem imunizados devem levar documento pessoal, cartão cidadão e comprovante de endereço. É permitido um acompanhante por idoso.

A Prefeitura incentiva e orienta os idosos a continuarem se imunizando – Foto: Divulgação

Para aqueles que contam com dificuldade de locomoção é realizado atendimento drive-thru na unidade, pela entrada lateral, na Rua Antonio Bernardes. Hoje (27), o município deu início à vacinação aos idosos entre 69 e 71 anos.

A Secretaria de Saúde do município ressaltou que a vacinação em profissionais da rede particular que estão na linha de frente continua. Aqueles que ainda não se cadastraram podem fazê-lo no site da Prefeitura.

Em caso da profissional que esteja gestante, ela somente poderá ser vacinada com avaliação obstétrica e prescrição médica. Pacientes oncológicos e transplantados também somente receberão a vacina com prescrição.

Ontem (26) o Governo do Estado de São Paulo divulgou início da imunização para pessoas com 68 anos a partir de 5 de abril.