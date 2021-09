Hortolândia começa a aplicar 3ª dose para maiores de 80 e imunossuprimidos

Agendamento está aberto; município estava vacinando apenas idosos acima de 85 anos com a dose adicional

Hortolândia amplia aplicação da dose adicional – Foto: Divulgação – Prefeitura de Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia abriu, nesta segunda-feira (27), agendamento para a aplicação da 3ª dose da vacina do novo coronavírus (Covid-19) para maiores de 80 anos e para imunossuprimidos acima de 12 anos. O agendamento deve ser feito no site do Executivo (clique aqui).

O município estava, até então, vacinando apenas idosos acima de 85 anos com a dose adicional.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As doses disponíveis serão aplicadas, a partir desta terça-feira (28), no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade), do Remanso Campineiro, das 8h às 15h30.

No caso dos idosos, a vacina é liberada para aqueles que receberam a 2ª dose há, pelo menos, seis meses. Para os imunossuprimidos, o intervalo entre a 2ª e 3ª doses é menor: são necessários 28 dias, no mínimo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em ambos os casos, é necessário levar ao local de vacinação a carteira de vacina que comprova o recebimento das duas doses em unidades de saúde de Hortolândia, além de RG e CPF.

Os pacientes imunossuprimidos devem levar, ainda, comprovante da doença.

Caso a pessoa tenha se mudado recentemente para Hortolândia, ele poderá ser vacinado se apresentar, além dos demais documentos exigidos, um comprovante de endereço atualizado.

Cerveja é quem manda no Papo Fermentado. Confira no blog

O município também prossegue com a aplicação da primeira e segunda dose de segunda à sexta-feira, para todos os públicos, com a oferta do imunizante em diferentes locais a cada dia da semana, das 8h às 15h30.

Não é necessário agendar para receber a 2ª dose da vacina: basta procurar a unidade de saúde onde recebeu a dose anterior.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Mais informações e orientações sobre a vacinação podem ser obtidas nos telefones: (19) 99976-2276 e (19) 99979-9620.