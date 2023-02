Hortolândia busca moradores centenários para prestar homenagem

Pessoas com 100 anos ou mais serão homenageadas pelo município no dia 17 de maio

A Prefeitura de Hortolândia está em busca de seus moradores com 100 anos de idade ou mais. O objetivo é homenagear aqueles que possuem mais de um século de vida no dia 17 de maio, quando é celebrado o Dia Municipal do Centenário. A ação é promovida pela Diretoria Municipal de Direitos Humanos, Setor de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa.

Neste ano, a honraria terá o tema “Envelhecer é a Arte do Saber Viver”, o mesmo adotado em 2022. A celebração faz parte das atividades oficiais dos 32 anos de emancipação político-administrativa de Hortolândia, de acordo com a diretora de Direitos Humanos, Marlene Batista.

“Para realizar essa homenagem, convidamos a todos os hortolandenses para nos ajudar a encontrar esses moradores centenários que vivem em Hortolândia. A ajuda de todos será muito bem-vinda”, ressaltou a diretora. No ano passado, a ação encontrou duas mulheres, que receberam a homenagem.

As Secretarias de Saúde, Inclusão e Desenvolvimento Social e Fundo Social de Solidariedade estão checando, em seus bancos de dados, possíveis moradores centenários que possam ser contatados. “Vamos buscar nos cadastros públicos, visitaremos igrejas e templos religiosos, conversaremos com a comunidade, em busca dos nossos centenários. Queremos homenagear todos”, concluiu.

Moradores que conheçam pessoas com 100 anos ou mais e queiram colaborar na procura, devem encaminhar as informações diretamente ao Departamento de Direitos Humanos. O contato pode ser feito através do WhatsApp (19) 99979-9388, ou pelo endereço de e-mail direitoshumanos.smg@hortolandia.sp.gov.br. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco