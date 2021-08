Hortolândia arrecada 50 toneladas de alimento em campanha solidária

Após quatro meses de início a campanha “Hortolândia Solidária: alimente uma vida” arrecadou, até a sexta-feira (6) 50 toneladas de alimentos no município. As doações são organizadas pelo Banco de Alimentos, órgão da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, parceiro do Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia (Funsol).

Doações são organizadas pelo Banco de Alimentos, órgão da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia – Foto: Divulgação – Prefeitura de Hortolândia

Os itens arrecadados são destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social ou econômico-financeira agravadas pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Junto aos alimentos também estão sendo recebidos agasalhos e cobertores, novos ou usados, em 30 pontos diferentes do município (veja lista abaixo), como parte da Campanha “Inverno Solidário”, promovido pelo Governo Estadual. Ao todo, já foram coletados 2,7 mil cobertores. A iniciativa segue até 22 de setembro.

Hortolândia ainda realiza a campanha “Uma mão na roda e outra no coração”, para arrecadar cadeiras de rodas novas ou usadas em bom estados.

Os objetos devem ser deixados na sede do Funsol, que fica na Rua Benedito Francisco de Faria, 467, no Remanso Campineiro. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3819-1005.

Veja abaixo a lista de locais que aceitam agasalhos, cobertores e alimentos não perecíveis: