Hortolândia anuncia construção de viaduto na Vila Real

A Prefeitura de Hortolândia anunciou a construção de um viaduto sobre a linha de ferro no bairro Vila Real, nesta quinta-feira (23). A obra, que vai unir as avenidas São Francisco de Assis e Santana, tem previsão de início para o segundo semestre deste ano e ainda depende de aprovação do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica).

O local tem sido alvo de reclamações de moradores, que realizaram uma manifestação na quarta-feira (22). Eles alegaram que os motoristas levam cerca de 40 minutos para atravessar o trecho quando há passagem de trem e que o trânsito fica carregado em horários de pico.

Representantes da prefeitura e da Rumo em reunião – Foto: Prefeitura de Hortolândia / DIvulgação

O anúncio da obra foi feito junto da Rumo Logística, concessionária que administra a malha ferroviária que corta o município. O início das obras, no entanto, depende da aprovação do DAEE, conforme explicou o diretor de relações institucionais e governamentais da Rumo, Rodrigo Stéfani.

“Nossa expectativa é que o DAEE faça a aprovação do projeto executivo durante o mês de abril. A partir dessa liberação e com todas as aprovações em mãos, possibilitará o início da fase de desapropriações e de uma varredura para verificar se existe alguma intervenção que necessite ser realizada, para que a obra possa ser iniciada”, disse.

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (PL), afirmou que a avenida Santana será duplicada ao início das obras, para colaborar no fluxo de carros, que hoje chega a 24 mil veículos por dia. A expectativa do município é tornar o trânsito do local linear.

“A construção do viaduto possui uma importância gigantesca para o desenvolvimento de toda essa grande região. Lembro ainda que com as obras de construção, faremos a duplicação da avenida Santana e a nossa meta é retirar o terminal de ônibus da Santana para que o fluxo possa ser linear. Estamos trabalhando nisso e em breve teremos novidades”, explicou.

Neste sábado (25), será inaugurado em Hortolândia o superviário, obra que 5,1 quilômetros que integrará as regiões central, do Nova Hortolândia e do Novo Ângulo. A cerimônia de inauguração começa às 11h e contará com a presença do ministro de Relações Internacionais, Alexandre Padilha.

