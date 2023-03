Hortolândia anuncia concursos para professores, médicos e Guarda Municipal

A Prefeitura de Hortolândia anunciou, nesta segunda-feira (6), a criação de dois novos concursos públicos. Um será para professores e médicos, enquanto o outro é para a Guarda Municipal. Ao todo, são 70 vagas disponíveis, incluindo para PCDs (Pessoas com Deficiência), com salários que variam de R$ 2,2 mil a R$ 8,3 mil. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (7).

O concurso que abrange os profissionais da saúde e educação conta com 40 vagas disponíveis. A maior parcela vai para os professores, que receberão 23 oportunidades, sendo 15 da educação básica, que engloba educação infantil, ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As outras oito se dividem em educação artística, educação especial, educação física, história, língua inglesa, matemática, música e português. Haverá, ainda, dez vagas para educadores infantis (agentes de políticas sociais).

Para os médicos, serão sete vagas, distribuídas para dermatologista, gastroenterologista, ortopedista, pneumopediatra, psiquiatra infantil, reumatologista e urologista. Os cargos para os selecionados neste processo seletivo contam, além do salário, com benefícios como cesta básica, plano de saúde e vale-transporte.

Já no concurso da Guarda Municipal, são 30 vagas disponíveis. A seletiva foi convocada para recompor o quadro do serviço, que terá sua primeira turma completando 30 anos em 2023, com a maioria dos profissionais se aposentando. O edital prevê 30 vagas para a especialidade 4ª classe, sendo nove para mulheres e 21 para homens, com inclusão de PCDs.

Os pré-requisitos para a vaga de guarda são ter ensino médio completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da categoria B ou superior, além de estatura mínima de 1,65 m para ambos os sexos.

As inscrições para ambos os concursos podem ser feitas através do site da SHDias Consultoria e Assessoria, empresa contratada pela Prefeitura de Hortolândia, até o dia 17 de abril.

Para o concurso público de educação e saúde, a taxa de inscrição é de R$ 72,50 para as vagas que exigem ensino superior completo e R$ 55 para as que exigem apenas ensino médio completo. No concurso da Guarda Municipal, por sua vez, o valor é de R$ 63,25. Mais informações podem ser acessadas no site da inscrição. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco