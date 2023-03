Hortolândia anuncia concessão facilitada para isenção do IPTU

A Prefeitura de Hortolândia anunciou, nesta quinta-feira (16), que está facilitando a concessão da isenção da taxa do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) 2023. Agora, para comprovar a propriedade do imóvel, será aceito o contrato de compra e venda, além da matrícula do imóvel no nome de quem está solicitando, que já era aceito anteriormente.

Além destes documentos, a análise requer também a apresentação de outros documentos, que variam de acordo com a classificação do morador e podem ser conferidos através do site da prefeitura. Aposentados, pensionistas, deficientes beneficiários do LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), que moram no município, podem pedir a isenção, até o dia 24 de março.

Este mesmo dia marca o vencimento do imposto, que teve sua data limite ampliada no início do mês pelo governo municipal. A medida é válida tanto para o pagamento da cota única, que tem 10% de desconto, quanto para a primeira parcela. O prazo precisou ser modificado devido à necessidade de recalcular o imposto de cerca de 37 mil imóveis, que apresentaram divergências entres os dados reais e os apontados por um levantamento contratado pela prefeitura, em 2021.

Em caso de dúvidas, os moradores podem ir até o Posto de Atendimento ao Contribuinte/Protocolo Geral, no Paço Municipal de Hortolândia, localizado na Rua José Claudio dos Santos, 585, Remanso Campineiro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além disso, é possível enviar um e-mail com o questionamento para daftimobiliario.smf@hortolandia.sp.gov.br. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco