Hortolândia amplia vacinação contra dengue para mais duas UBSs

Cidade conta agora com nove pontos de vacinação; crianças e adolescentes de 10 a 14 anos são o público alvo da campanha

A Prefeitura de Hortolândia anunciou a ampliação de pontos de vacinação contra a dengue para mais dois locais. A partir desta quarta-feira (24), a imunização também passa a ser feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Adelaide e Orestes Ôngaro.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a ampliação visa incentivar a adesão do público-alvo, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e facilitar o acesso ao imunizante, que agora está disponível em nove unidades, das 8h às 15h30.

A vacinação acontece em dias diferentes da semana nas UBSs (confira abaixo). Para receber a vacina é necessário apresentar algum documento com foto e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). A meta estipulada pelo Ministério da Saúde para o município é imunizar 15.486 pessoas de 10 a 14 anos.

A vacinação é feita com duas doses, de acordo com a orientação preconizada pelo Ministério da Saúde. O intervalo da primeira para a segunda dose é de três meses. Na cidade, a Hortolândia, a segunda dose passou a ser aplicada na última quarta-feira (17). Já a primeira dose é aplicada desde o dia 17 de abril, quando o governo do Estado enviou 4.298 doses para o município. Desde então, a cidade recebeu mais 1.077 doses da vacina.

A Secretaria de Saúde reforça a orientação que se caso a criança ou o adolescente recebeu recentemente alguma vacina atenuada (Febre Amarela, Tríplice Viral, dentre outras) deve aguardar 30 dias para poder receber a vacina contra a Dengue. Já em caso de ter sido imunizado recentemente com vacina inativada (Gripe, COVID-19, dentre outras) o intervalo para poder receber a vacina contra a Dengue é de 24 horas.

Confira os dias da semana e em quais UBSs é feita a vacinação contra a Dengue em Hortolândia:

UBS Campos Verdes: segundas e quartas-feiras

UBS Dom Bruno Gamberini: segundas e quartas-feiras

UBS Figueiras: terças-feiras

UBS Adelaide: quartas-feiras

UBS Orestes Ôngaro: quartas-feiras

UBS Amanda I: quintas e sextas-feiras

UBS Santiago: quintas-feiras

UBS Novo Ângulo: sextas-feiras

UBS Rosolém: sextas-feiras