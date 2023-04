Hortolândia alerta moradores para tentativa de golpe no Hospital Municipal

A Prefeitura de Hortolândia divulgou, nesta quinta-feira (27), uma nota alertando os moradores do município sobre uma tentativa de golpe contra pacientes do Hospital Municipal e Maternidade Mário Covas. A fraude consiste em uma ligação na qual o golpista solicita um depósito bancário para a prestação de serviços hospitalares ou exames.

No entanto, todos os serviços prestados na rede municipal de saúde é inteiramente gratuito. Além disso, a Secretaria de Saúde da cidade esclarece que não telefona para os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) solicitando pagamentos, tampouco informando a necessidade de exames na rede particular.

Caso o morador receba um telefonema com este teor, a prefeitura orienta que seja feita uma denúncia à Ouvidoria Municipal, através do endereço ouvidoriageral.hortolandia.sp.gov.br.