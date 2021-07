Prefeitura de Hortolândia adia retorno presencial das aulas para 16 de agosto

A Prefeitura de Hortolândia adiou, pela quarta vez, o retorno presencial das aulas na rede municipal. Previsto para o dia 12 de julho, a volta dos alunos às escolas foi adiada para 16 de agosto.

A administração municipal explicou que, assim como nas vezes anteriores, a medida tem como objetivo resguardar a saúde e a vida.

Retorno às aulas presenciais estava marcado para o próximo dia 12 em Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

“Em razão do combate e prevenção a novos casos da Covid-19 na região, a prefeitura decidiu pelo quarto adiamento para garantir a segurança de alunos, pais e profissionais da educação, deslocando o recomeço para meados de agosto”, disse o Executivo.

A decisão leva em conta o monitoramento constante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na região e o fato de que a vacinação dos profissionais de educação, tanto da rede pública quanto privada, ainda não foi concluída. Até o momento, 3.526 profissionais da categoria já receberam a 1ª dose, enquanto 1.211 tomaram também a 2ª dose.

“É importante ressaltar que a nossa diretriz é a de proteção à vida. A escola é um organismo vivo, com grande circulação de pessoas e, mesmo em regime de revezamento, com capacidade reduzida de alunos e ocupação menor de 35%, é arriscado. Estamos observando as informações que os órgãos oficiais de saúde e as autoridades sanitárias nos apresentam e entendemos que não é o momento ainda dessa retomada presencial “, afirmou o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Fernando Moraes.

A rede municipal de educação de Hortolândia possui cerca de 26 mil alunos e dois mil profissionais. A determinação é válida para os alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação Integral I e da EJA (Educação de Jovens e Adultos) das 59 unidades escolares próprias, bem como para os alunos das escolas conveniadas.