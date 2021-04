Hortolândia abre vagas para curso gratuito de circuitos elétricos

Curso é oferecido pela prefeitura em parceria com o Sebrae e terá aulas online entre os dias 12 a 19 de abril

A Prefeitura de Hortolândia abriu inscrições para um curso online gratuito de qualificação profissional que aborda circuitos elétricos residenciais

Com 16 vagas disponíveis, as inscrições devem ser feitas através do link http://bit.ly/qualificacaohortolandia. Para participar, os interessados deverão ter idade acima de 18 anos.

As aulas terão início na próxima segunda-feira (12) e seguirão até o dia 19 de abril, das 13h50 às 17h50.

Em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o curso integra o programa “Hortolândia Empreendedora”, que oferece qualificação e consultoria para setores econômicos e profissionais mais afetados pela pandemia.

O curso é destinado a quem está começando na área e, também, para quem já atua na função, mas deseja aperfeiçoar a performance do negócio com técnicas mais competitivas e rentáveis.

Os participantes aprenderão técnicas para dimensionar circuitos elétricos de residências, diagramas elétricos, características e divisão de cargas e localizar quadros elétricos.