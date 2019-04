Hortolândia abre inscrições para curso de artesanato

A partir desta segunda-feira (29), estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de Artesanato Sustentável oferecidas pela Prefeitura de Hortolândia, em dois espaços do Programa Viva Mais: um na região do Jardim Santa Clara do Lago e outro Centro.

São 50 vagas disponíveis ao todo, sendo 25 em cada um dos dois espaços. Interessados devem se dirigir ao local até o dia 13 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 17h. Basta ser morador de Hortolândia e levar foto 3×4, original e xerox do comprovante de endereço. Não é necessário ter conhecimento anterior. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone (19) 3865-1079. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As aulas, voltadas ao conceito de sustentabilidade, serão ministradas por Érika Filzek, sempre no período da tarde, das 14h às 15h e das 15h às 16h. No Jardim Santa Clara, as turmas iniciam no dia 13 de maio, com aulas no Espaço Viva Mais, sempre às segundas e quintas-feiras.

Já no Centro, as aulas começam no dia 14 de maio e serão ministradas na base do programa, às terças e quartas-feiras. Caberá ao aprendiz levar os materiais necessários durante as aulas.

Confira locais, dias e hora das aulas:

Região Santa Clara – Espaço Viva Mais

Rua Pedro Pereira dos Santos, 179, Jardim Santa Clara

Fone: 3809-4210

Aulas: 2 turmas

Dias: segundas e quintas-feiras

Hora: das 14h às 15h e das 15h às 16h

Região Central – Programa Viva Mais

Rua Benedito Manduca de Sousa, 120, Jardim das Paineiras

Fone: 3865-1079

Aulas: 2 turmas

Dias: terças e quartas-feiras

Horas: das 14h às 15h e das 15h às 16h

Confira abaixo a lista do material necessário:

* Tintas (cores desejadas para MDF)

* Esmalte de unha (cores desejadas)

* Pincéis (pequeno, médio e grande)

* 1 lixa para madeira

* 1 lápis preto comum

* 1 régua grande

* 1 estilete

* 1 tesoura para tecidos

* 1 tubo de verniz transparente

* 1 tubo de cola transparente para madeira

* 1 caixa de cotonete

* 1 pacote de algodão

* Luva

* Fitas de cetim, botões, bijuterias e tecidos (sobras)

* Potes para água (requeijão/ margarina)

* Opcional: papel contact transparente/ papel de presente.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.