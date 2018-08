Hortolândia abre inscrição para Programa Time do Emprego

Prefeitura de Hortolândia em parceria com a SERT (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho) está com inscrições abertas para o Programa Time do Emprego. O objetivo é orientar trabalhadores em busca de oportunidade de emprego. Os interessados devem se inscrever até o dia três de setembro no HORTOFÁCIL, localizado na rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco, Centro, munidos do CPF, RG, carteira de trabalho, cartão do PIS, comprovante de endereço, título de eleitor e certificado de reservista. É gratuito.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com a SERT, os participantes formarão um “time”, para troca de experiências e procura conjunta por emprego ou ocupação. Durante os encontros, eles receberão orientações sobre elaboração de currículo e serão preparados para entrevistas de emprego. Os alunos serão incentivados a conhecerem suas habilidades e competências, além de estabelecer metas de trabalho e vida para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado de trabalho. O público alvo são os trabalhadores desempregados com mais de 16 anos ou jovens em busca do primeiro emprego.

O curso será realizado do dia 10 a 25 de setembro, das 8h30 às 12h30, na sala 3, primeiro piso, no HORTOFÁCIL.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na parceria a Prefeitura é responsável por ceder o espaço para a qualificação, os funcionários para treinamento e alimentação. “Por meio do Time de Emprego, nós vamos proporcionar cursos de qualificação pessoal e profissional para o cidadão de Hortolândia que precisa entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. É também uma oportunidade para quem quer mudar de emprego e precisa ser qualificado”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Monique Freschet.

Time do Emprego

Criado em 2001, o Time do Emprego é um programa do governo do Estado, por meio da SERT (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho), que prepara e orienta o trabalhador que está em busca de um emprego. O programa é voltado para trabalhadores que concluíram o Ensino Fundamental, tenham mais de 16 anos, e estejam desempregados. O conteúdo do Time do Emprego é desenvolvido com grupos de 20 a 30 pessoas, durante 12 encontros, com quatro horas de duração cada um.