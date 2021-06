Hortolândia abre cursos gratuitos para mulheres empreendedoras

Aulas ensinarão mulheres a vender melhor pelo e-commerce e a fotografar profissionalmente com o celular

A Prefeitura de Hortolândia promove os cursos online e gratuitos “Aprenda a vender melhor no e-commerce” e “Fotografia profissional com seu celular” exclusivo para mulheres empreendedoras.

As inscrições devem ser feitas por meio deste link . As interessadas devem ter idade acima de 18 anos.

Os cursos integram o projeto “Hortolândia Empreendedora”, iniciativa da prefeitura em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

São 30 vagas disponíveis para o curso de e-commerce e 60 para o curso de fotografia. As aulas serão ao vivo entre os dias 21 e 25 deste mês, das 18h às 22h.

E-commerce

O curso “Aprenda a vender melhor no e-commerce” busca capacitar as participantes a fazer a gestão da ferramenta denominada “funil de marketing e vendas”.

O conteúdo ainda abordará outros tópicos, dentre os quais como fazer busca orgânica, SEO (Search Engine Optimization), marketing de conteúdo, campanhas de e-mail marketing, anúncios patrocinados, programa de afiliados e remarketing.

Fotografia

Já o curso “Fotografia profissional com seu celular” ensinará as participantes como fazer fotos comerciais com o telefone. Serão mostradas técnicas de captação, composição, enquadramento, edição e publicação de imagens e exercícios práticos.

O conteúdo do curso também abordará recursos dos dispositivos móveis, resolução e qualidade de fotografia, e anatomia e controle da luz.