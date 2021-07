Hortolândia abre agendamento e começa a vacinar pessoas de 33 anos nesta quinta

Hortolândia é primeira da RPT a abrir agenda para 33 anos – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia abriu nesta quarta-feira (14) agendamento para o início da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) de 33 anos ou mais, a partir desta quinta-feira (15).

De acordo com a Secretaria de Saúde, moradores de Hortolândia de 33 anos ou mais, com ou sem comorbidades, já podem fazer o cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, e o agendamento no site da prefeitura.

A vacinação é feita no Centro de Convivência da Melhor Idade do Remanso Campineiro, na rua Euclides Pires de Assis, 200, e em diferentes locais a cada dia da semana (confira abaixo), das 8h às 15h30.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o município é o primeiro a anunciar imunização desta idade. Hortolândia salta da cidade mais “atrasada” na vacinação para a mais rápida dentre os cinco municípios da região.

Se no final de semana Hortolândia começava a vacinar pessoas de 38 e 39 anos, aumentando a campanha para 37 anos na segunda-feira (15), as cidades vizinhas já estavam imunizando moradores de 35 anos, caso de Americana.

A vizinha Sumaré, que tinha antecipado a vacinação de 35 anos, teve que suspender a campanha por falta de doses. O mesmo aconteceu com Santa Bárbara d’Oeste, que já estava vacinando moradores de 34 anos.

As duas cidades devem receber lote e retomar a campanha nesta quarta. Em Nova Odessa, a prefeitura começou a vacinar pessoas de 37 anos desde quinta-feira (8), e ainda não avançou na faixa etária.

O novo calendário estadual aponta que de quinta (15) a domingo (18) poderão ser vacinados pessoas de 35 e 36 anos. Nova faixa etária de 30 a 34 anos tem data para iniciar a imunização a parti de segunda-feira (19).

Depois disso, a nova faixa etária, de 25 a 29 anos, está marcada para começar em 5 de agosto. Oito dias depois tem início de 18 a 24 anos. De 23 de agosto a 5 de setembro, serão vacinados adolescentes de 17 anos com deficiência, comorbidade e gestantes.

A vacinação continua em Hortolândia para os outros grupos prioritários da campanha. Mais informações e orientações podem ser obtidas nos seguintes telefones: (19) 99976-2276, (19) 99979-9620 e (19) 99920-3204.

Confira abaixo os dias da semana e as UBSs onde é feita a vacinação: