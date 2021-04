Hortolândia abre 150 vagas para curso gratuito de Libras

A Prefeitura de Hortolândia abriu 150 vagas para o curso gratuito de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais). A iniciativa destinará 100 vagas para os profissionais da educação da rede municipal e 50 vagas para a comunidade. As inscrições vão até quinta-feira (22).

Os profissionais da educação interessados devem se inscrever via Google Forms, através deste lin k . Já a comunidade interessada deve se inscrever por meio deste lin k .

A lista dos contemplados para participar do curso estará disponível no site da Prefeitura, nos dias 26 e 27 deste mês.

O curso de Libras terá início dia 4 de maio, com previsão de encerramento em dezembro. Com carga horária total de 90 horas, as aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 18h20 às 20h20, através da plataforma de interação Google Meet.

Os encontros serão online no período de isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Porém, não será descartado a possibilidade do curso prosseguir na modalidade presencial.

Caso aconteça, as aulas serão oferecidas no Centro de Formação dos Profissionais da Educação “Paulo Freire”, localizado na Rua Euclides Pires de Assis, 205, no Remanso Campineiro, em Hortolândia.

De acordo com a emenda do curso, o estudo da Libras “proporcionará conhecimento básico sobre a comunicação com as pessoas surdas por meio da compreensão de suas necessidades, aspectos sociais, culturais e educacionais, permitindo integração comunicativa e inclusão escolar e na comunidade”.

O curso de Libras da Prefeitura de Hortolândia é realizado por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, e será ministrado pelas professoras Elaine Ap. da Silva e Kátia Regina C. Cópia.

