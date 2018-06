Homens são presos com 818 porções de drogas dentro de apartamento

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (1), em Hortolândia, com mais de 800 porções de drogas, em um apartamento na Vila São Pedro. Policiais militares chegaram até os suspeitos após denúncia anônima de um suposto cárcere privado. Segundo informações, uma mulher teria sido levada, quinta-feira à noite, por três traficantes a um condomínio localizado na Rua Projetada.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Militares foram até o endereço, na tarde desta sexta-feira, e ao chegar no apartamento indicado depararam-se com a porta entreaberta, presa só por uma corrente. O imóvel, de acordo com a corporação, exalava forte odor de maconha.

Os policiais entraram no apartamento na tentativa de encontrar a suposta vítima e quando estavam na cozinha foram surpreendidos com a chegada de três homens, que correram ao notar a presença dos militares. Um dos suspeitos – um ajudante geral de 25 anos – acabou caindo durante a fuga e foi detido. Com ele, foi apreendido 14 porções de cocaína, um celular e R$ 100.

Um segundo criminoso, um pintor de 29 anos, conhecido pelo apelido de “Tucano”, foi encontrado em um outro apartamento com várias escoriações pelo corpo e manchas de sangue por conta dos ferimentos sofridos durante a fuga.

No imóvel alvo da denúncia, policiais localizaram uma caixa com dinheiro, tijolos de maconha, cópias de documentos no nome do pintor e da mãe dele, um saco plástico com drogas variadas já prontas para vendas, embalagens vazias, anotações do tráfico e uma balança. Ao todo, foram apreendidos cinco quilos de maconha divididos em 229 porções; 900 gramas de cocaína em um total de 516 porções; e 30 gramas de crack distribuídas em 73 porções, além de R$ 540.

Tanto o ajudante geral como o pintor passaram por atendimento médico no Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas e depois foram apresentados no Plantão Policial. De lá seriam levados para a cadeia de Sumaré. Um terceiro suspeito conseguiu fugir e a suposta vítima de cárcere privado não foi encontrada.