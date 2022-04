Homem tem 80% do corpo queimado durante troca de gás, em Hortolândia

Incêndio ocorreu no momento em que entregador substituía gás de cozinha - Foto: Divulgação - Corpo de Bombeiros

Um entregador de gás, de 59 anos, teve 80% do corpo queimado durante incêndio em troca de gás, em uma residência na Rua Luis Camilo de Camargo, em Hortolândia, na manhã desta sexta-feira (22).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi realizar a substituição do botijão de gás na casa do cliente mas, no momento da troca, aconteceu um vazamento ao lado de um fogão com panelas. Segundo explicação da corporação, o vazamento com a combinação de calor, oxigênio e material combustível, causou o incêndio que atingiu o entregador.

Entregador foi socorrido e encaminhado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar de Campinas para o Hospital da Unicamp – Foto: Divulgação – Corpo de Bombeiros

Ainda segundo informações da corporação, haviam oito botijões de gás no mesmo ambiente, dificultando a ação dos bombeiros e, consequentemente, na extinção do incêndio.

O entregador foi socorrido e encaminhado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar de Campinas para o Hospital da Unicamp, em Campinas. A assessoria de imprensa da unidade de saúde foi questionada sobre o estado de saúde da vítima, mas até o fechamento desta edição, não havia encaminhado retorno.